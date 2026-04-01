Goûter lecture Poisson d’avril Wimille
Goûter lecture Poisson d’avril Wimille mercredi 8 avril 2026.
Wimille
Goûter lecture Poisson d’avril
Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
.
Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 culture@mairie-wimille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Goûter lecture Poisson d’avril Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimille (Pas-de-Calais)
- Les causeries littéraires Wimille 11 avril 2026
- AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon) Wimille 11 avril 2026
- Stage de Cirque Atelier initiation au cirque avec la compagnie Piste sur scène Wimille 13 avril 2026
- Goûter lecture le Quator à cornes Wimille 6 mai 2026
- Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique Wimille 9 mai 2026