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Goûter lecture Poisson d’avril Wimille

Goûter lecture Poisson d’avril Wimille mercredi 8 avril 2026.

Adresse : Médiathèque 3 rue de Ledinghen

Ville : 62126 Wimille

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-08T

Fin : 2026-04-08T

Tarif :

Wimille

Goûter lecture Poisson d’avril

Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

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Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43  culture@mairie-wimille.fr

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English :

L’événement Goûter lecture Poisson d’avril Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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