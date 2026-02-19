Goûter lecture Le PHARE, espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Goûter lecture

Le PHARE, espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-20 15:15:00

fin : 2026-03-20 16:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Le PHARE accueille des résident.es du foyer de Ker Spi pour un moment de partage autour de la lecture et d’un goûter, ouvert à toutes et tous. .

Le PHARE, espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

