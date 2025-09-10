Goûter-lecture An Ti Korn Sizun

An Ti Korn 2, rue de Brest Sizun Finistère

En partenariat avec l’exposition « Yan’ Dargent et le mystère breton » du Musée Yan’ Dargent, la mediathèque de Sizun vous propose un goûter lecture autour des textes de Philippe Le Guillou. Venez écouter ou lire des extraits des livres de l’auteur breton. .

An Ti Korn 2, rue de Brest Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 83 81

