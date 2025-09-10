Goûter-lecture An Ti Korn Sizun
Goûter-lecture An Ti Korn Sizun mercredi 10 septembre 2025.
Goûter-lecture
An Ti Korn 2, rue de Brest Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 16:00:00
fin : 2025-09-10 17:30:00
Date(s) :
2025-09-10
En partenariat avec l’exposition « Yan’ Dargent et le mystère breton » du Musée Yan’ Dargent, la mediathèque de Sizun vous propose un goûter lecture autour des textes de Philippe Le Guillou. Venez écouter ou lire des extraits des livres de l’auteur breton. .
An Ti Korn 2, rue de Brest Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 83 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Goûter-lecture Sizun a été mis à jour le 2025-08-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX