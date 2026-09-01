Goûter – Lecture Sorges et Ligueux en Périgord
jeudi 17 septembre 2026 · Sorges et Ligueux en Périgord
Informations pratiques
Sorges et Ligueux en Périgord
Goûter – Lecture
14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-16 2026-11-19 2026-12-17
Goûter – Lecture ouvert à tous.
Lectures d’extraits courts permettant d’aller à la découverte de nouveaux auteurs, langues, textes, …
Goûter – Lecture ouvert à tous.
Lectures d’extraits courts permettant d’aller à la découverte de nouveaux auteurs, langues, textes, … .
14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58 contact@langagepluriel.org
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English : Goûter – Lecture
Go%FBter – Open Reading %E0 for Everyone.
Readings of short excerpts that allow you to %E0 discover new authors, languages, texts, and more…
L’événement Goûter – Lecture Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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