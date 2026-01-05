Gouter lecture special mythologie Montargis
Gouter lecture special mythologie Montargis mardi 17 février 2026.
Gouter lecture special mythologie
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Gouter lecture spécial mythologie
Viens écouter des histoires sur la mythologie. La séance sera suivie d’un goûter. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mythology reading party
L’événement Gouter lecture special mythologie Montargis a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MONTARGIS