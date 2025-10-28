Goûter lecture spécial super-héros Montargis
Goûter lecture spécial super-héros Montargis mardi 28 octobre 2025.
Goûter lecture spécial super-héros
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 16:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Goûter lecture spécial super-héros
Viens écouter des histoires de super-héros. La séance sera suivie d’un goûter. À partir de 6 ans. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Special superhero tea party
German :
Lesefrühstück speziell für Superhelden
Italiano :
Tè speciale dei supereroi
Espanol :
Merienda especial de superhéroes
L’événement Goûter lecture spécial super-héros Montargis a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MONTARGIS