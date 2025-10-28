Goûter lecture spécial super-héros Montargis

Goûter lecture spécial super-héros

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Viens écouter des histoires de super-héros. La séance sera suivie d’un goûter. À partir de 6 ans. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Special superhero tea party

German :

Lesefrühstück speziell für Superhelden

Italiano :

Tè speciale dei supereroi

Espanol :

Merienda especial de superhéroes

