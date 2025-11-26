Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis

Goûter les mots !

19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Mercredi 26 novembre AIX-EN-OTHE Goûter les mots ! De 15h à 17h à la résidence Anglade.

GOUTER LES MOTS Activités autour des mots expression orale et écrite, théâtre… pour reprendre confiance en soi et faciliter la prise de parole.

Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr .

19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr

