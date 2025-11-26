Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis
Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis mercredi 26 novembre 2025.
Goûter les mots !
19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Mercredi 26 novembre AIX-EN-OTHE Goûter les mots ! De 15h à 17h à la résidence Anglade.
GOUTER LES MOTS Activités autour des mots expression orale et écrite, théâtre… pour reprendre confiance en soi et faciliter la prise de parole.
Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr .
19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance