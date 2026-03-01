Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis

Goûter les mots !

19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Mercredi 25 mars AIX-EN-OTHE Goûter les mots ! De 15h à 17h à la résidence Anglade.

GOUTER LES MOTS Activités autour des mots expression orale et écrite, théâtre… pour reprendre confiance en soi et faciliter la prise de parole.

Pour vous inscrire à une journée ou un atelier demandez à la coordinatrice de parcours ou accueillante du jour qui pourra vous renseigner. Pour rappel, les coordinatrices sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Merci de les contacter sur ces créneaux horaires. Sinon contactez l’association par téléphone ou SMS au +33 (0)7 86 40 77 97 ou par mail: association@lespetitesherbes.fr .

19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr

