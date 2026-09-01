Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis
mercredi 30 septembre 2026 · Aix-Villemaur-Pâlis
Informations pratiques
Aix-Villemaur-Pâlis
Goûter les mots !
19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Mercredi 30 septembre : AIX-EN-OTHE – Goûter les mots ! De 15h à 17h à la résidence Anglade.
GOUTER LES MOTS Activités autour des mots : expression orale et écrite, théâtre… pour reprendre confiance en soi et faciliter la prise de parole.
Pour vous inscrire à une journée ou un atelier demandez à la coordinatrice de parcours ou accueillante du jour qui pourra vous renseigner. Pour rappel, les coordinatrices sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Merci de les contacter sur ces créneaux horaires. Sinon contactez l’association par téléphone ou SMS au : +33 (0)7 86 40 77 97 ou par mail: association@lespetitesherbes.fr .
19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Goûter les mots ! Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Aix-Villemaur-Pâlis (Aube)
- Danse libre séance découverte Aix-Villemaur-Pâlis 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis 19 septembre 2026
- Visite commentée des extérieurs de la Chapelle Saint-Avit, Chapelle Saint-Avit, Aix-Villemaur-Pâlis 20 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église de la Nativité, Aix-Villemaur-Palis 20 septembre 2026
- Atelier poésie Aix-Villemaur-Pâlis 26 septembre 2026