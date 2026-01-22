Goûter litéraire Médiathèque de Bergerac Bergerac

Goûter litéraire

Si tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !

Goûters littéraires dédié aux 7-13 ans.

Entrée gratuite sur inscription. .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

