Goûter litéraire Médiathèque de Bergerac Bergerac

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Si tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !
Goûters littéraires dédié aux 7-13 ans.
Entrée gratuite sur inscription. .
Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
