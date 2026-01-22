Goûter litéraire Médiathèque de Bergerac Bergerac

Goûter litéraire Médiathèque de Bergerac Bergerac mercredi 4 février 2026.

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

2026-02-04
2026-02-04

Si tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !
Goûters littéraires dédié aux 7-13 ans.
Entrée gratuite sur inscription.   .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66  mediatheque.bergerac@la-cab.fr

