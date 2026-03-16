Goûter littéraire Bibliothèque des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc
Goûter littéraire Bibliothèque des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc jeudi 2 avril 2026.
Goûter littéraire
Bibliothèque des Pelerins 1273 route des Pélerins. Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 16:30:00
fin : 2026-04-02 18:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Venez partager un moment convivial où chacun peut apporter une petite douceur à partager pour accompagner un temps de lecture et d’échanges.
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Bibliothèque des Pelerins 1273 route des Pélerins. Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 69
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English :
Come and share a convivial moment, where everyone can bring a little sweet to share, to accompany a time of reading and exchange.
L’événement Goûter littéraire Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc