Goûter littéraire Bibliothèque des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc

Goûter littéraire

Bibliothèque des Pelerins 1273 route des Pélerins. Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 16:30:00

fin : 2026-04-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Venez partager un moment convivial où chacun peut apporter une petite douceur à partager pour accompagner un temps de lecture et d’échanges.

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Bibliothèque des Pelerins 1273 route des Pélerins. Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 69

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English :

Come and share a convivial moment, where everyone can bring a little sweet to share, to accompany a time of reading and exchange.

L’événement Goûter littéraire Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc