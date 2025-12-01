GOUTER LITTERAIRE DE NOEL Valras-Plage

Goûter littéraire de Noël partagez lectures et gourmandises dans une ambiance chaleureuse et festive. Entrée libre, ouverte à tous.

Participez à notre goûter littéraire autour de Noël ! Un moment chaleureux pour partager lectures, contes et discussions autour de la magie des fêtes, accompagné de douceurs sucrées. Une activité conviviale et festive, ouverte à tous, pour petits et grands amoureux des mots et de la gourmandise. .

Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Christmas literary tea party: share readings and treats in a warm, festive atmosphere. Free admission, open to all.

German :

Literarische Weihnachtsgoûter: Teilen Sie Lesungen und Leckereien in einer warmen und festlichen Atmosphäre. Freier Eintritt, offen für alle.

Italiano :

Tè letterario di Natale: condividete letture e dolcetti in un’atmosfera calda e festosa. Ingresso libero, aperto a tutti.

Espanol :

Merienda literaria navideña: comparta lecturas y golosinas en un ambiente cálido y festivo. Entrada libre y gratuita.

