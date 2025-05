Goûter littéraire la vie extraordinaire d’Albert Schweitzer – Thann, 13 juin 2025 16:00, Thann.

Haut-Rhin

Goûter littéraire la vie extraordinaire d’Albert Schweitzer 8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13 16:00:00

fin : 2025-06-13 17:30:00

Date(s) :

2025-06-13

L’Alsace célèbre cette année Albert Schweitzer, enfant du pays né il y a 150 ans. Cette conférence fait le récit des évènements clefs de sa vie incroyable.

L’Alsace célèbre cette année Albert Schweitzer, enfant du pays né il y a 150 ans. Récits des évènements clefs de sa vie incroyable, durant laquelle il fut musicien, théologien et philosophe avant de devenir médecin et chirurgien missionnaire au Gabon. Il y créa et dirigea un hôpital en pleine jungle pour lutter contre les maladies tropicales et soulager les vies. .

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

This year, Alsace celebrates Albert Schweitzer, a native of the region born 150 years ago. This lecture recounts the key events of his incredible life.

German :

Das Elsass feiert dieses Jahr Albert Schweitzer, der vor 150 Jahren als Kind des Landes geboren wurde. In diesem Vortrag werden die Schlüsselereignisse seines unglaublichen Lebens erzählt.

Italiano :

Quest’anno l’Alsazia celebra Albert Schweitzer, nato nella regione 150 anni fa. Questa conferenza racconta gli eventi chiave della sua incredibile vita.

Espanol :

Este año, Alsacia celebra a Albert Schweitzer, oriundo de la región y nacido hace 150 años. Esta conferencia relata los acontecimientos clave de su increíble vida.

L’événement Goûter littéraire la vie extraordinaire d’Albert Schweitzer Thann a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay