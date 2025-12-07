Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GOÛTER LITTÉRAIRE Langres

GOÛTER LITTÉRAIRE

GOÛTER LITTÉRAIRE Langres dimanche 7 décembre 2025.

GOÛTER LITTÉRAIRE

Résidence LEAP Les 3 margelles Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Tout public
La littérature n’est pas l’ennemie des mets, bien au contraire. De nombreux écrivains évoquent les plaisirs du palais. Et vous ? Etes-vous fin gourmet et féru d’imaginaire ?
Autour des gourmandises, venez déguster quelques textes, en toute convivialité.
Un rendez-vous chaleureux pour les amateurs de (bons) mots.   .

Résidence LEAP Les 3 margelles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03  lautremoitieduciel@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement GOÛTER LITTÉRAIRE Langres a été mis à jour le 2025-10-08 par Antenne du Pays de Langres