GOÛTER LITTÉRAIRE Langres dimanche 7 décembre 2025.
Résidence LEAP Les 3 margelles Langres Haute-Marne
Début : 2025-12-07
2025-12-07
Tout public
La littérature n’est pas l’ennemie des mets, bien au contraire. De nombreux écrivains évoquent les plaisirs du palais. Et vous ? Etes-vous fin gourmet et féru d’imaginaire ?
Autour des gourmandises, venez déguster quelques textes, en toute convivialité.
Un rendez-vous chaleureux pour les amateurs de (bons) mots. .
Résidence LEAP Les 3 margelles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
