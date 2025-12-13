Goûter littéraire Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre des Nuits de la lecture. Animé par l’association RAPi et l’agence littéraire et sociale EsoulanVenez savourer des lectures gourmandes et surprenantes lors d’un moment à partager en toute convivialité. Des performances impromptues, des poèmes secrets cachés dans la médiathèque, des saveurs à découvrir le temps d’un goûter… De quoi vous mettre l’eau à la bouche !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/