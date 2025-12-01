GOUTER LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux
GOUTER LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux jeudi 11 décembre 2025.
GOUTER LITTERAIRE PREMIERS ROMANS
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 15:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Autour d’un goûter gourmand, venez découvrr les titres de Premiers Romans sélectionnés par l’association Lecture en Tête.
Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
English :
Come and discover the titles of Premiers Romans selected by the association Lecture en Tête.
German :
Entdecken Sie bei einem leckeren Imbiss die vom Verein Lecture en Tête ausgewählten Titel von Premiers Romans.
Italiano :
Davanti a un gustoso spuntino, venite a scoprire i titoli di primo romanzo selezionati dall’associazione Lecture en Tête.
Espanol :
Mientras degusta un sabroso tentempié, venga a descubrir los títulos de Primera Novela seleccionados por la asociación Lecture en Tête.
L’événement GOUTER LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne