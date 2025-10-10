Goûter littéraire Thann

Goûter littéraire

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-10 17:30:00

2025-10-10

Les voyages pittoresques d’Ambroise Louis Garneray, corsaire de la République. Découvrez en partenariat avec l’Association Clefs des Mots les aventures et les oeuvres de ce peintre marin français, qui a vécu une vie de corsaire avant de devenir un artiste reconnu. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Discover the adventures and works of Ambroise Louis Garneray, the French marine painter who lived the life of a privateer before becoming a renowned artist.

German :

Entdecken Sie die Abenteuer und Werke des französischen Marinemalers Ambroise Louis Garneray, der ein Leben als Korsar führte, bevor er ein anerkannter Künstler wurde.

Italiano :

Scoprite le avventure e le opere di Ambroise Louis Garneray, il pittore marino francese che ha vissuto la vita di un corsaro prima di diventare un rinomato artista.

Espanol :

Descubra las aventuras y obras de Ambroise Louis Garneray, pintor marino francés que vivió la vida de un corsario antes de convertirse en un artista de renombre.

