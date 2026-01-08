Goûter littéraire Thann

Goûter littéraire

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-02-06 17:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Venez découvrir Gabriele Münter, figure majeure de la peinture expressionniste et maîtresse de Kandisky, une artiste allemande fascinante, à la fois voyageuse, photographe, peintre et graveuse, qui participa à la création du groupe d’avant-garde Le Cavalier bleu . .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Come and discover Gabriele Münter, a major figure in Expressionist painting and Kandisky’s teacher, and a fascinating German artist.

