Goûter ludique au Game Bearer Brive-la-Gaillarde
Goûter ludique au Game Bearer Brive-la-Gaillarde samedi 27 décembre 2025.
Goûter ludique au Game Bearer
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Entre 2 fêtes, venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un aprés midi jeux de société.
Au programme: accés à la salle de jeux, pain perdu, gaufre, muffin et chocolat chaud! .
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûter ludique au Game Bearer
L’événement Goûter ludique au Game Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-17 par Brive Tourisme