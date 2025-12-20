Goûter ludique au Game Bearer

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Entre 2 fêtes, venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un aprés midi jeux de société.

Au programme: accés à la salle de jeux, pain perdu, gaufre, muffin et chocolat chaud! .

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter ludique au Game Bearer

L’événement Goûter ludique au Game Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-17 par Brive Tourisme