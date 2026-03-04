Goûter multiculturel : Témoignage de Farida et chorale de Ziveli Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 21 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Autour d’un petit gouter, partagez un moment avec Farida, une femme afghane qui était très engagée sur la place des femmes dans son pays. La chorale Ziveli présentera des chants polyphoniques.

Autour d’un petit goûter, nous vous invitons à partager un moment avec Farida, une femme afgane, qui était très engagée dans son pays d’origine sur la place des femmes dans son pays. Elle viendra témoigner sur la condition des femmes là-bas. ​

La chorale Ziveli, un choeur de femmes, nous enchantera avec ces chants polyphoniques du monde. ​

Samedi 21 MARS de 17H à 18H15

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T18:15:00.000+01:00

1



Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

