Goûter musical Bibliothèque La Biblinoise Noisseville

Goûter musical Bibliothèque La Biblinoise Noisseville samedi 4 octobre 2025.

Goûter musical Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

Prévoir des chaises et le gouter (gâteaux et boissons)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Goûter musical

Venez partager un moment convivial et chaleureux avec nos musiciennes locales, autour de mélodies choisies pour vous détendre et éveiller vos sens.

N’oubliez pas d’apporter vos boissons et gâteaux pour rendre ce moment encore plus gourmand et chaleureux.

Bibliothèque La Biblinoise 38 rue principale 57645 Noisseville Noisseville 57645 Moselle Grand Est 0651589218

Goûter musical