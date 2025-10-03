Goûter musical Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Goûter musical Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris vendredi 3 octobre 2025.

Venez découvrir nouveautés et coups de coeur des bibliothécaires !

De retour le 3 octobre, le goûter musical des discothécaires

Le vendredi 03 octobre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun