Goûter musical Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris vendredi 12 décembre 2025.

Venez découvrir nouveautés et coups de coeur des bibliothécaires !

De retour le 12 décembre, le goûter musical des discothécaires
Le vendredi 12 décembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T18:00:00+01:00
fin : 2025-12-12T19:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-12T17:00:00+02:00_2025-12-12T18:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun