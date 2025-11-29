Goûter musical et concert Invitation au voyage Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Goûter musical et concert Invitation au voyage

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Un violoncelle, un accordéon… évidence ou rencontre inattendue ?

Valentin de Franqueville (violoncelle) et Alexandre Prusse (accordéon) vous invitent à une découverte et à un échange autour de leurs instruments et musiques, et à un concert en duo.

15h goûter musical + échange avec les musiciens autour de leur instrument et musiques

16h concert en duo .

