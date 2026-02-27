Goûter musical – L’Espace Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Venez écouter la musique des sphères, des étoiles et des satellites ! L’Espace fait rêver, et inspire les musiciens depuis toujours. Pour ce goûter musical, laissez-vous emporter par une sélection éclectique de morceaux planants, stellaires ou futuristes, le temps d’une matinée conviviale autour d’un café et de quelques viennoiseries…

Entrée libre

Dans le cadre des rencontre Culture et Solidarité, consacrées cette année à « l’espace et les étoiles », un moment musical et convivial à partager en se laissant porter vers l’infini…

Le vendredi 03 avril 2026

de 11h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-03T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T11:00:00+02:00_2026-04-03T16:30:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire

