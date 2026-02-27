Goûter musical – L’Espace Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Goûter musical – L’Espace Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris vendredi 3 avril 2026.
Venez écouter la musique des sphères, des étoiles et des satellites ! L’Espace fait rêver, et inspire les musiciens depuis toujours. Pour ce goûter musical, laissez-vous emporter par une sélection éclectique de morceaux planants, stellaires ou futuristes, le temps d’une matinée conviviale autour d’un café et de quelques viennoiseries…
Entrée libre
Dans le cadre des rencontre Culture et Solidarité, consacrées cette année à « l’espace et les étoiles », un moment musical et convivial à partager en se laissant porter vers l’infini…
Le vendredi 03 avril 2026
de 11h00 à 16h30
gratuit
Tout public.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
