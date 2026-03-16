Goûter Numérique – Les Connectées IINAF 11 rue de lorraine Rennes Lundi 23 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Nous proposons un moment convivial à celles et ceux qui souhaitent gagner en aisance avec les outils et démarches du quotidien. Rejoignez-nous le 23 mars, au 11 rue de Lorraine, 35000 Rennes.

Nous proposons un moment convivial à celles et ceux qui souhaitent gagner en aisance avec les outils et démarches du quotidien.

Vous souhaitez maîtriser des pratiques qui facilitent l’autonomie numérique, simplement vous sentir plus confiant.e sur le numérique.

Rejoignez-nous le 23 mars, au 11 rue de Lorraine, 35000 Rennes, quartier Villejean !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-23T16:30:00.000+01:00

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https://lesconnectees.org 06 52 02 26 19 lesconnectees.iinaf@gmail.com

11 rue de lorraine 11 rue de Lorraine Rennes 35000 Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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