Goûter paroissial Wasselonne dimanche 2 novembre 2025.
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Goûter paroissial le dimanche 2 novembre 2025 de 14h à 17h à l’Espace Municipal St Laurent Wasselonne.
Retrouvez des broderies, de la librairie, des jeux, une tombola, café gâteau et surtout de la convivialité !
Cordiale invitation à tous.
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 13 12 61 claude.kohser@aol.com
