Goûter paroissial Wasselonne

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

Goûter paroissial le dimanche 2 novembre 2025 de 14h à 17h à l’Espace Municipal St Laurent Wasselonne.

Retrouvez des broderies, de la librairie, des jeux, une tombola, café gâteau et surtout de la convivialité !

Cordiale invitation à tous. 0 .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 13 12 61 claude.kohser@aol.com

