Goûter pascal pour les enfants jusqu’à 10 ans Kaltenhouse
Goûter pascal pour les enfants jusqu’à 10 ans Kaltenhouse lundi 6 avril 2026.
Goûter pascal pour les enfants jusqu’à 10 ans
1 place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Goûter pascal pour les enfants jusqu’à 10 ans
Lundi 6 avril de 15h à 17h pour les 2 à 10 ans
Programme
– 15h à 15h30 accueil des familles
– 15h30 à 16h bricolages coloriages et fabrication d’un petit panier à œufs en papier
– 16h à 16h30 chasse aux œufs par groupe d’âge
– 16h30 à 17h goûter partagé chaque famille apporte une boisson ou un gâteau. 0 .
1 place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 54 40 23 vivianetannus@gmail.com
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English :
Easter snack for children up to age 10
L’événement Goûter pascal pour les enfants jusqu’à 10 ans Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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