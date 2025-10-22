Goûter-peinture My Boutique Guesthouse Anneyron

Goûter-peinture My Boutique Guesthouse Anneyron mercredi 22 octobre 2025.

Goûter-peinture

My Boutique Guesthouse 32 rue Maurice Faure Anneyron Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Venez passer un moment créatif dans un lieu chaleureux. Réalisez une peinture sur le thème d’Halloween guidé par une artiste professionnelle.

Le Goûter-peinture est ouvert aux enfants à partir de 7 ans.

.

My Boutique Guesthouse 32 rue Maurice Faure Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 82 85 32 lafeeescargot@gmail.com

English :

Come and spend a creative moment in a warm and welcoming environment. Create a Halloween-themed painting under the guidance of a professional artist.

The Goûter-peinture is open to children aged 7 and over.

German :

Verbringen Sie einen kreativen Moment an einem warmen Ort. Erstellen Sie unter Anleitung einer professionellen Künstlerin ein Gemälde zum Thema Halloween.

Die Goûter-Peinture ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo creativo in un ambiente accogliente. Create un dipinto a tema Halloween sotto la guida di un artista professionista.

Il Goûter-peinture è aperto ai bambini dai 7 anni in su.

Espanol :

Ven a pasar un rato creativo en un entorno acogedor. Cree un cuadro con temática de Halloween bajo la dirección de un artista profesional.

El Goûter-peinture está abierto a niños a partir de 7 años.

L’événement Goûter-peinture Anneyron a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche