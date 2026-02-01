Goûter philo Bibliothèque municipale Lamballe-Armor
Goûter philo Bibliothèque municipale Lamballe-Armor samedi 7 février 2026.
Goûter philo
Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
En duo parent enfant, dès 7 ans. Sur inscription.
Pour discuter, rire et partager nos idées, le théâtre municipal Quai des Rêves, la bibliothèque et la compagnie AK entrep^t vous invitent à une pause philo en famille. Un moment simple et ludique pour réfléchir ensemble, petits et grands. .
Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
