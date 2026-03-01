Goûter philo Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Goûter philo Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 21 mars 2026.
Goûter philo
Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la petite Palud Landerneau Finistère
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
Goûter Philo c’est où chez moi ?
A partir de quand ai-je le droit de dire Je suis chez moi ! ? Si je m’invite chez mon voisin, il dira C’est pas chez toi ! Si j’installe mon sac de couchage à l’école, le maître dira C’est pas chez toi ! Mais enfin, c’est où chez moi ?
Un goûter philo proposé à l’occasion de la Foire bio et animé par Yan Marchand, philosophe.
– Ouvert à tous à partir de 8 ans. .
Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
