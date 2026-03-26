Goûter philo le bonheur Rue de Saint Mathieu Cussac

Goûter philo le bonheur

Rue de Saint Mathieu Médiathèque Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez déguster de délicieux biscuits autour des grandes questions de la vie. Le thème du jour le bonheur. .

Rue de Saint Mathieu Médiathèque Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter philo le bonheur

L’événement Goûter philo le bonheur Cussac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Ouest Limousin