Goûter philo le bonheur Rue de Saint Mathieu Cussac
Goûter philo le bonheur Rue de Saint Mathieu Cussac mercredi 1 avril 2026.
Goûter philo le bonheur
Rue de Saint Mathieu Médiathèque Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez déguster de délicieux biscuits autour des grandes questions de la vie. Le thème du jour le bonheur. .
Rue de Saint Mathieu Médiathèque Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23
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English : Goûter philo le bonheur
L’événement Goûter philo le bonheur Cussac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Ouest Limousin
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