Goûter & poterie à la ferme de la Bouquetterie Lieu-dit La Bouquetterie Saint-Fargeau
Goûter & poterie à la ferme de la Bouquetterie Lieu-dit La Bouquetterie Saint-Fargeau samedi 23 août 2025.
Goûter & poterie à la ferme de la Bouquetterie
Lieu-dit La Bouquetterie Les jardins du Bourdon Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 14:00:00
fin : 2025-08-23 18:30:00
Date(s) :
2025-08-23
La Puisaye est une terre de poterie Mathilde
Délas, potière à Saint Amand en Puisaye, nous fait l’honneur de venir animer un atelier de modelage !
Dans notre espace des Tablées, vous serez accompagné·es dans la réalisation d’une tasse et sa petite assiette ou cuillère.
8 places sont disponibles afin de bénéficier pleine des conseils de Mathilde.
Pour le goûter notre cheffe, Ainelle R saura vous régaler avec ses pâtisseries que vous retrouvez depuis quelques semaines sur le marché de Saint Fargeau, et en dessert à nos Tablées.
Réservations au 0699978987 ou par Instagram @lesjardinsduBourdon. .
Lieu-dit La Bouquetterie Les jardins du Bourdon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 97 89 87 lea.sabz@gmail.com
English : Goûter & poterie à la ferme de la Bouquetterie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Goûter & poterie à la ferme de la Bouquetterie Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-08-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !