Goûter & poterie à la ferme de la Bouquetterie Lieu-dit La Bouquetterie Saint-Fargeau

Lieu-dit La Bouquetterie Les jardins du Bourdon Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-08-23 18:30:00

2025-08-23

La Puisaye est une terre de poterie Mathilde

Délas, potière à Saint Amand en Puisaye, nous fait l’honneur de venir animer un atelier de modelage !

Dans notre espace des Tablées, vous serez accompagné·es dans la réalisation d’une tasse et sa petite assiette ou cuillère.

8 places sont disponibles afin de bénéficier pleine des conseils de Mathilde.

Pour le goûter notre cheffe, Ainelle R saura vous régaler avec ses pâtisseries que vous retrouvez depuis quelques semaines sur le marché de Saint Fargeau, et en dessert à nos Tablées.

Réservations au 0699978987 ou par Instagram @lesjardinsduBourdon. .

Lieu-dit La Bouquetterie Les jardins du Bourdon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 97 89 87 lea.sabz@gmail.com

