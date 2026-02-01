Goûter-quiz spécial Robots Haguenau
Goûter-quiz spécial Robots Haguenau samedi 21 février 2026.
Goûter-quiz spécial Robots
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 16:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Entre amis ou en famille, formez votre équipe et plongez dans une aventure robouesque !
Il ne vous reste plus qu’à jouer et à tester vos connaissances autour de ce goûter quiz !
Vous êtes seul ? Nous vous trouverons des alliés… !
Dans le cadre de la journée thématique sur les robots. 0 .
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
English :
With friends or family, form your own team and plunge into a Robouesque adventure!
