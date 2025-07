Goûter quizz SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Goûter quizz SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan dimanche 6 juillet 2025.

Goûter quizz

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-07-06 16:30:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

2025-07-06

Pour petits et grands, tous niveaux, venez tester vos connaissances musicales, culture G, cinéma, sport !

Gratuit

Dans la cour de la Maison du Patrimoine .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Come and test your knowledge of music, G culture, cinema and sport!

Free

German :

Für Jung und Alt, alle Niveaus, testen Sie Ihre Kenntnisse in Musik, G-Kultur, Kino und Sport!

Kostenlos

Italiano :

Venite a testare la vostra conoscenza della musica, della cultura G, del cinema e dello sport!

Gratuito

Espanol :

Venga y ponga a prueba sus conocimientos sobre música, cultura G, cine y deporte

Gratis

