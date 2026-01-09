Goûter raconté Médiathèque Parthenay Parthenay

Goûter raconté

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Une histoire autour d’un goûter, ça vous tente ? On vous embarque pour de nouvelles histoires à déguster avec le quatre-heures.

Public familial, à partir de 3 ans .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Goûter raconté Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine