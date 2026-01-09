Goûter raconté Place Arthur Rimbaud Pompaire
Une histoire autour d’un goûter, ça vous tente ? On vous embarque pour de nouvelles histoires à déguster avec le quatre-heures.
Public familial, à partir de 3 ans .
Place Arthur Rimbaud Médiathèque Pompaire Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
