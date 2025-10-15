Goûter raconté Médiathèque Secondigny Secondigny
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres
Chaque premier vendredi du mois, la médiathèque vous invite à un moment convivial après l’école ou la crèche. Profitez d’une histoire captivante accompagnée d’un goûter, pour une fin d’après-midi de détente et de partage.
– Mercredi 15 octobre (spécial Pomm’Expo)
– Vendredi 7 novembre
– Vendredi 12 décembre (spécial Noël) .
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
