Goûter raconté Médiathèque Secondigny Secondigny

Goûter raconté

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Chaque mois, la médiathèque vous convie à un moment convivial après l’école ou la crèche. profitez de petites histoires captivantes accompagnées d’un goûter, pour une fin d’après-midi de détente et de partage.

Public enfant .

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

English : Goûter raconté

L’événement Goûter raconté Secondigny a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine