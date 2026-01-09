Goûter raconté Médiathèque Secondigny Secondigny
Goûter raconté
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
2026-04-03
Chaque mois, la médiathèque vous convie à un moment convivial après l’école ou la crèche. profitez de petites histoires captivantes accompagnées d’un goûter, pour une fin d’après-midi de détente et de partage.
Public enfant .
Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
English : Goûter raconté
