Goûter récréatif VILLELONGUE Villelongue jeudi 25 septembre 2025.

VILLELONGUE Salle des fêtes Villelongue Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-25 14:30:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

2025-09-25

Pour se retrouver autour d’activités manuelles ou ludiques (Couture, tricot, scrabble, belote, jeux variés).

VILLELONGUE Salle des fêtes Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 03 52 20 cami.villelongue@gmail.com

English :

To get together for manual or recreational activities (sewing, knitting, scrabble, belote, various games).

German :

Um sich bei handwerklichen oder spielerischen Aktivitäten zu treffen (Nähen, Stricken, Scrabble, Belote, verschiedene Spiele).

Italiano :

Ci si riunisce per divertirsi con una serie di attività artigianali e giochi (cucito, lavoro a maglia, scarabeo, belote, giochi vari).

Espanol :

Reúnase para disfrutar de una serie de manualidades y juegos (costura, punto, scrabble, belote, juegos varios).

