Goûter récréatif VILLELONGUE Villelongue jeudi 25 septembre 2025.
VILLELONGUE Salle des fêtes Villelongue Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-25 14:30:00
fin : 2025-09-25 18:00:00
2025-09-25
Pour se retrouver autour d’activités manuelles ou ludiques (Couture, tricot, scrabble, belote, jeux variés).
VILLELONGUE Salle des fêtes Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 03 52 20 cami.villelongue@gmail.com
English :
To get together for manual or recreational activities (sewing, knitting, scrabble, belote, various games).
German :
Um sich bei handwerklichen oder spielerischen Aktivitäten zu treffen (Nähen, Stricken, Scrabble, Belote, verschiedene Spiele).
Italiano :
Ci si riunisce per divertirsi con una serie di attività artigianali e giochi (cucito, lavoro a maglia, scarabeo, belote, giochi vari).
Espanol :
Reúnase para disfrutar de una serie de manualidades y juegos (costura, punto, scrabble, belote, juegos varios).
