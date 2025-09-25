Goûter-rencontre avec Elena Del Vento Médiathèque d’Erdeven- Erdeven

Goûter-rencontre avec Elena Del Vento

Médiathèque d’Erdeven- 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-25 16:45:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

À la médiathèque, on ne lit pas seulement des histoires… on les partage avec celles et ceux qui les inventent !

Pour les enfants et leurs parents

Entrée libre sur inscription (goûter offert !)

Nous avons le plaisir d’accueillir Elena Del Vento, autrice et artiste de talent, pour un moment doux et créatif autour de ses albums.

Au programme

Lecture de L’orage et son futur album5

Discussions et échanges avec les enfants

Et bien sûr… un goûter gourmand à partager tous ensemble !

Une belle occasion de rencontrer une autrice sensible et inspirante, et de savourer les mots… autant que les biscuits. .

