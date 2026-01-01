Goûter Rencontre Maison des Associations Saint-Pierre-des-Nids

Goûter Rencontre

Le mardi après-midi, à Saint-Pierre-des-Nids tout est permis ! ??

??Les Goûters Rencontres sont ouverts à tous et gratuits de 14H à 16H. Pour un échange réunissant petits et grands. On y joue… On y goute, on s’amuse !

Nous avons le plaisir de vous proposer, chaque mois, deux goûters rencontres à Saint-Pierre-des-Nids, organisés le mardi. Ces événements sont mis en place par l’EVS (Espace de Vie Sociale Le Puzzle), en partenariat avec l’ADMR.

Maison des Associations 1 Rue des Giroie Saint-Pierre-des-Nids 53370 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 50 25 74 famillesrurales.spdn@gmail.com

English :

On Tuesday afternoons in Saint-Pierre-des-Nids, anything goes!

goûters Rencontres are open to all, free of charge, from 2pm to 4pm. For an exchange between young and old. We play… Taste and enjoy!

