Goûter rose Restaurant solidaire Saint-Médard-en-Jalles

Goûter rose Restaurant solidaire Saint-Médard-en-Jalles mercredi 15 octobre 2025.

Goûter rose Mercredi 15 octobre, 16h00 Restaurant solidaire Gironde

Goûter offert par le CCAS

Pour anticiper les achats de denrées, il est préférable de s’inscrire auprès du Restaurant Solidaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T16:00:00 – 2025-10-15T18:00:00

Fin : 2025-10-15T16:00:00 – 2025-10-15T18:00:00

Goûter préparé par les bénévoles et les agents du Resto Solidaire nouvellement ouvert.

Les jeunes seront accueillis par des lycéens de la seconde ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) de l’établissement Jehan Dupérier.

L’occasion également pour sensibiliser les jeunes et leurs parents aux cancers pédiatriques et aux mesures de prévention (vaccination).

Rendez-vous pour partager un moment original et solidaire.

Restaurant solidaire Carré des Jalles 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « restosolidaire@saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 08 88 06 »}]

Goûter offert par le restaurant solidaire les Saveurs des Jalles aux enfants et jeunes de la commune