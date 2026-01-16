Goûter sans âge Arès
Goûter sans âge Arès samedi 14 mars 2026.
Goûter sans âge
ancienne gare Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Un moment de rencontre et d’échanges, le temps d’un goûter avec l’association À vélo sans âge .
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me
Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .
ancienne gare Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegareregard@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Goûter sans âge Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès