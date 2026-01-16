Goûter sans âge Arès

Goûter sans âge

ancienne gare Arès Gironde

Un moment de rencontre et d’échanges, le temps d’un goûter avec l’association À vélo sans âge .

Tout public Gratuit.

Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me

Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .

ancienne gare Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegareregard@proton.me

