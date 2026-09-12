Goûter scientifique Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

Goûter scientifique

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:30:00

fin : 2026-10-07 17:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Goûter scientifique

Dans le cadre de la Fête de la Science, la Médiathèque propose un atelier lecture flash d’un album suivi d’un atelier de création et de dégustation.

Parents/enfants à partir de 6 ans.

Durée 1h

Sur réservation. .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 contact.mediatheque@ville-nerac.fr

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English : Goûter scientifique

L’événement Goûter scientifique Nérac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de l’Albret