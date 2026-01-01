Goûter Soirée Musicale Karaoké Salle polyvalente Geyssans Geyssans

Goûter Soirée Musicale Karaoké

Salle polyvalente Geyssans 295 route Departementale 517 Geyssans Drôme

Début : 2026-01-16 16:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

16h30 ; Partage du goûter

18h ; Karaoké des enfants avec maître Vincent

19h ; Karaoké des adultes

English :

4:30 pm; Sharing a snack

6pm; Children’s karaoke with Master Vincent

7pm; Adult karaoke

L’événement Goûter Soirée Musicale Karaoké Geyssans a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme