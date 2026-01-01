Goûter Soirée Musicale Karaoké Salle polyvalente Geyssans Geyssans

Goûter Soirée Musicale Karaoké Salle polyvalente Geyssans Geyssans vendredi 16 janvier 2026.

Goûter Soirée Musicale Karaoké

Salle polyvalente Geyssans 295 route Departementale 517 Geyssans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 16:30:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

16h30 ; Partage du goûter
18h ; Karaoké des enfants avec maître Vincent
19h ; Karaoké des adultes
  .

Salle polyvalente Geyssans 295 route Departementale 517 Geyssans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesecureuilsgeyssans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4:30 pm; Sharing a snack
6pm; Children’s karaoke with Master Vincent
7pm; Adult karaoke

L’événement Goûter Soirée Musicale Karaoké Geyssans a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme