Goûter Soirée Musicale Karaoké Salle polyvalente Geyssans Geyssans

Salle polyvalente Geyssans 295 route Departementale 517 Geyssans Drôme
Début : 2026-01-16 16:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
16h30 ; Partage du goûter
18h ; Karaoké des enfants avec maître Vincent
19h ; Karaoké des adultes
Salle polyvalente Geyssans 295 route Departementale 517 Geyssans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesecureuilsgeyssans@gmail.com
4:30 pm; Sharing a snack
6pm; Children’s karaoke with Master Vincent
7pm; Adult karaoke
