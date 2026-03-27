Goûter solaire aux Dervallières Maison de quartier des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Sans inscription En famille, Jeune Public

Atelier et goûter, par INTI Énergies Solidaires Sans gaz, sans électricité, que deviendrait notre goûter ? Pas de panique, on a une solution.Au menu : découverte en photos des outils en action partout dans le monde, préparation du goûter gourmand avec expérimentation de la cuisson écologique avec des outils low-tech (cuiseurs à bois économes, fours et séchoirs solaires) et… dégustation ! Dans le cadre de Place auX mondeS

Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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