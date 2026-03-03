GOÛTER SOSIES PAR LE ROND POINT DE L’AMITIÉ Balaruc-le-Vieux
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
L’association Le Rond Point de l’Amitié organise un spectacle avec les soies de Claude FRANCOIS et de Johnny HALLYDAYRéservation: Stéphanie et YannInscription avant le 4 mai. .
Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 26 74 25 00 rondpointdelamitie34@gmail.com
English :
The association Le Rond Point de l’Amitié organizes a show with the silks of Claude FRANCOIS and Johnny HALLYDAY
