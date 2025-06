Goûter sous les arbres et activités, avec Ty Blosne Ecomusée de la Bintinais Rennes 22 juillet 2025

Entrée libre (sauf pour la préparation du goûter, inscription détaillée dans la description)

Profitez d’un goûter à l’ombre des arbres de l’écomusée de la Bintinais !

Dégustez une part de gâteau et siroter une boisson fraîche à l’ombre des arbres de l’écomusée de la Bintinais. Entre deux bouchées, profitez des activités organisées par Ty Blosne: Kamishibaï (théâtre de papier), lectures animées pour les enfants…

**Participer à la préparation du goûter, ça vous dit ?**

Pour cela, rendez-vous à 13h30 au Centre Social du Blosne _(1 allée Romain Rolland, 35 000 RENNES_). Réservation obligatoire au 02.99.50.90.47

_Départ à 15h30 du Centre Social pour rejoindre l’écomusée._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-22T18:00:00.000+02:00

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine